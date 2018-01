Erdogan dreigt Koerdische YPG in Idlib

Hij doelt op de Syrisch-Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) die de streek van de plaats Afrin domineren. Afrin ligt in de provincie Idlib, bijna 50 kilometer ten noordwesten van Aleppo en 25 kilometer van de Turkse grens. Idlib is voor een groot deel in handen van rebellen die tegen de Syrische regering van president Assad strijden.

Turkse troepen trokken drie maanden geleden Idlib binnen in overleg met Rusland en Iran die Assad steunen. Het is de bedoeling dat de gevechten tussen de troepen van Assad en de overwegend jihadistische rebellen in Idlib stoppen. Maar de Turkse troepen staan nu tegenover Koerdische strijders. Die meldden zaterdag vanuit Afrin dat ze door Turkse artillerie onder vuur zijn genomen.