Nederlandse student gewond bij schietpartij Zweden

De hulpdiensten rukten massaal uit. Beeld ter illustratie. Ⓒ EPA

Uppsala - UPDATE - Een Nederlandse student is vrijdagavond gewond geraakt bij een schietpartij in een pizzeria in de Zweedse stad Uppsala. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf. Het slachtoffer, een man van rond de 20 jaar oud, is overgebracht naar het ziekenhuis.