Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag Arib: ’Ik word voor de bus gegooid door Vera Bergkamp’

Het onderzoek wordt ingelast na een vertrouwelijk advies van de landsadvocaat. Haagse ingewijden bevestigen een bericht van NRC hierover. Aanleiding voor het onderzoek zijn volgens de krant twee anonieme brieven met klachten over Arib waarin melding wordt gemaakt van „machtsmisbruik”, „een schrikbewind” en „een onveilige werkomgeving.” Het onderzoek wordt ingesteld door Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), bevestigen bronnen.

Omgangsvormen

Oud-Kamervoorzitter Arib reageert aangedaan en is woest. „Ik word voor de bus gegooid door Vera Bergkamp”, zegt ze. „Ik wist van niets. Ze heeft mij vaak genoeg in de zaal zien zitten en heeft niks gezegd! Ze had ook contact kunnen opnemen. Ze is hier dus al vanaf juli mee bezig. Bergkamp heeft het goed getimed: morgen gaat het debat in de Kamer over omgangsvormen. Ik zou zeggen: begin daarmee, met je eigen omgangsvormen. En hoe D66 dit weer heeft geklaard.”

Arib weet nog niet of ze aan het onderzoek gaat meewerken. „Bergkamp heeft me al voor de bus gegooid, dus wat levert het op? Welke objectiviteit is er nog. De landsadvocaat inschakelen om af te rekenen met een oud-Kamervoorzitter en Kamerlid is ongekend. Het is geen veilige omgeving. Heel giftig.”

Arib krijgt ook steun vanuit haar fractie. „Dit komt voor ons onverwacht. Wij kennen Khadija als toegewijd Tweede Kamerlid en voorzitter van de Tweede Kamer. De Kamervoorzitter zal uitleg moeten geven”, aldus een woordvoerder van de PvdA.

Timing

De timing van het onafhankelijke onderzoek is opmerkelijk: juist afgelopen weken kwam Bergkamp onder vuur te liggen in de Tweede Kamer, omdat debatten onder haar leiding zijn ontspoord. Zo vertrok vorige week het voltallige kabinet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen tijdens een bijdrage van FvD-leider Thierry Baudet. Kamerleden wezen onder andere op het gebrek aan daadkracht.

Uit het advies van landsadvocaat Pels Rijcken over Arib zou af te leiden zijn dat de gedetailleerde klachten in de laatste brief, van eind juli dit jaar, „passen bij eerdere (concrete en ernstige) signalen van een onveilige werkomgeving.” De in de brief geformuleerde klachten worden „bovendien bevestigd” door de „ambtelijke leiding” van de huidige organisatie van de Tweede Kamer, zo wordt uit het vertrouwelijk stuk geciteerd. Er zou sprake zijn van een ’breder, structureel probleem’. De Tweede Kamer zou als werkgever een ’verplichting tot handelen’ zijn, waarmee gedoeld wordt op een onderzoek.

Bekritiseerd

Kamerlid Arib is eerder dit jaar voorzitter geworden van de Tijdelijke Commissie Corona, die in aanloop naar de parlementaire enquête voorbereidingen treft, samen met een groep ondersteunende ambtenaren. Volgens NRC noemt de auteur van de anonieme brief uit juli die benoeming als aanleiding om alsnog tot een klacht over te gaan. De briefschrijver stelt zich zorgen te maken over de gezondheid van de medewerkers. „Ik en vele ambtenaren met mij, hadden gehoopt dat Mw Arib na haar schrikbewind (…) in de zijlijn van de politiek terecht was gekomen waar zij geen schade meer aan ambtenaren kan aanrichten”, aldus NRC.

Eerder werd Arib ook al hard bekritiseerd door anonieme bronnen, precies op het moment dat bepaald moest worden of zij nog een keertje door zou gaan of dat de voorzittershamer in andere handen over zou gaan. Uiteindelijk ging de voorzittershamer na handjeklap in de coalitie naar huidig voorzitter Bergkamp.

’Betreurt het’

„Het presidium betreurt het zeer dat het advies van de landsadvocaat naar buiten is gekomen, voordat met betrokkene is gesproken”, laat een woordvoerder van Bergkamp weten. „Dit gesprek zal eerst plaatsvinden, voordat het presidium van de Tweede Kamer met een nadere reactie komt.”