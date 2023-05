Premium Het beste van De Telegraaf

’Gemiddelde gespreksduur een kwartier geworden’ Steeds langere wachttijden bij spoedpost: ’Voordat mensen vallen, bellen ze al’

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

Ⓒ Jean-Pierre Jans

Lichte rugpijn of last van een verstandskies. Het aantal mensen dat onnodig naar de huisartsenspoedpost belt met klachten die niet urgent zijn, neemt steeds verder toe. Dat stellen InEen, brancheorganisatie in de eerstelijnszorg en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Gevolg is dat wachttijden bij daadwerkelijke spoed soms flink oplopen. „Echte spoedgevallen komen hierdoor steeds vaker in de knel.”