Hawaï in paniek om vals alarm raketaanval

De autoriteiten meldden kort na het alert dat er geen bedreiging was en dat de melding op een vergissing berustte. Het was onduidelijk hoe de fout kon worden gemaakt.

Het vals raketalarm op het eiland Hawaï was „puur een oefening van de overheid”, liet woordvoerster Lindsay Walters van het Witte Huis weten. President Donald Trump werd op de hoogte gebracht nadat het officiële bericht per abuis was verstuurd naar de inwoners van Hawaï, aldus de woordvoerster.

Fout

De krant Honolulu Star zei dat ambtenaren in de ochtend het bericht ten onrechte hadden verzonden, voordat de fout 20 minuten later per email werd gecorrigeerd. Pas na 38 minuten werd de vergissing ook met een sms-bericht rechtgezet.

Volgens Twitteraars renden mensen huilend over straat. „Dat waren twintig doodenge minuten”, schrijft Julia Morales.

Volgens een journalist van ABCNews heerste er op het vliegveld waar hij was op het moment van het alarm grote chaos. Niemand wist wat hij moest doen, vertelde hij aan zijn collega Siobhan Heanue, die op Twitter deelt hoe personeel van het vliegveld reageerde op de alarmerende berichten. „Niemand had antwoorden. Er werden geen mededelingen gedaan. Eén medewerker zei: ’onze manager zegt dat we moeten bidden’.”

De Federal Communications Commission (FCC), een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan voor telecommunicatie, liet echter weten dat het „een volledig onderzoek” zal beginnen naar de alarmmelding over een ballistische raketaanval.

Dreiging Noord-Korea

De melding kwam te midden van een groeiende dreiging van het raket- en nucleaire programma van Noord-Korea. Hawaï is de dichtstbijzijnde staat bij Noord-Korea. In september voerde Pyongyang zijn zesde kernproef uit.

De gouverneur van Hawaï, David Ige, bood later excuses aan voor het valse alarm. Volgens hem ging de waarschuwing uit door een menselijke fout. „Het was een vergissing tijdens een standaardprocedure bij de wisseling van dienst en een medewerker duwde de verkeerde knop in”, zei hij.

Ige zei te gaan bekijken hoe de procedures verbeterd kunnen worden, zodat dit niet nog eens gebeurt.