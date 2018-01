TUI-reisagente tijdens werk ’keel doorgesneden’

„De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen is overleden”, meldt de lokale politie. „De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht. We hebben een 30-jarige man uit de regio gearresteerd in verband met mogelijke betrokkenheid bij de moord.”

Ooggetuigen melden aan The Mirror dat de keel van de vrouw was doorgesneden. Ze zagen de vrouw, die onder het bloed zag, weggedragen worden na de aanval.

De politie zoekt de aanleiding van de bloederige dood van de vrouw in de relationele sfeer. Dat zou erop kunnen wijzen dat de verdachte de vriend of de ex-vriend van het slachtoffer is.