Venetië weert cruiseschepen

’Nederlander wil zomer in de zon, vakanties binnen Europa in trek’

Ruim de helft (55%) van alle Nederlanders wil de zomervakantie graag in het buitenland doorbrengen. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van toeristenbureau NBTC. Met name Europa is in trek, zowel auto- en busreizen als vliegvakanties naar de Middellandse Zee.