Harde knallen bij Jumbo centrum Amsterdam

De medewerkers verstopten zich in een veilige ruimte in de supermarkt en alarmeerden de politie. Het inslaan van de ramen rond sluitingstijd om 22.00 uur maakte zoveel lawaai dat dat er eerst werd gedacht dat er mogelijk explosieven zouden zijn gebruikt en of er geschoten zou zijn.

De politie kwam direct ter plaatse en zette een groot deel van de Stadhouderskade af. Ook een arrestatieteam kwam ter plekke.

Een nog onbekend aantal overvallers is nog steeds spoorloos. De politiehelikopter werd ingezet, maar die kon de dieven niet meer vinden. De recherche is ter plekke om onderzoek te doen.