Michel en Von der Leyen praten voor eerst sinds ’sofagate’

EU-kopstukken Charles Michel (R) en Ursula von der Leyen (L) tijdens hun bezoek aan Turkije. Ⓒ REUTERS

BRUSSEL - EU-kopstukken Charles Michel en Ursula von der Leyen spreken elkaar maandagmiddag om 17.00 uur voor het eerst weer persoonlijk sinds hun pijnlijke ontmoeting met de Turkse president Recep Erdogan een week geleden in Ankara. De voorzitters van respectievelijk de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Commissie overleggen in Brussel over de affaire die sofagate is gaan heten, om te voorkomen dat zo’n diplomatieke uitglijder in het buitenland in de toekomst nog eens voorkomt, bevestigt de commissiewoordvoerder.