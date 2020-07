Simpele bloedtest toont Alzheimer aan

Een demente vrouw en moeder van 98 jaar kijkt naar haar achtertuin. Om haar nek draagt ze een SOS noodknop, een oproepsysteem waarmee zij via een centrale de buren en familie kan alarmeren als er iets met haar aan de hand is. De recente doorbraak in het onderzoek naar Alzheimer kan er op termijn voor zorgen dat dit soort taferelen verleden tijd zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

Van onze verslaggevers - AMSTERDAM Wetenschappers hebben een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de slopende dementieziekte Alzheimer. Een eenvoudige bloedtest maakt het straks mogelijk om met een hoge mate van nauwkeurigheid aan te geven of de patiënt - nu of over twintig jaar - de gevreesde ziekte zal ontwikkelen.