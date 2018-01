Naam tennisstadion heet hangijzer

Billie Jean King en Margaret Court ontmoetten elkaar decennia geleden op de baan, maar nu staan ze ook buiten de baan tegenover elkaar. Ⓒ AP

MELBOURNE - Het was niet de minste die aan de vooravond van de Australian Open stevige woorden sprak over de naam van een tennisstadion op Melbourne Park. Volgens de Amerikaanse grootheid Billie Jean King moet de Margaret Court Arena een andere naam krijgen. Dit omdat haar voormalige rivale zich meermaals ‘denigrerend’ heeft uitgelaten over homo’s en lesbiennes.