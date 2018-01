Knegt steelt de show

De breedste glimlach is voor Sjinkie Knegt (m.) na de 1500 meter. Ⓒ EPA

DRESDEN - Een dag van tegenstellingen was het gisteren tijdens het EK shorttrack in Dresden. Aan de ene kant lachte Sjinkie Knegt met goud op de 500 meter en de 1500 meter zijn tanden bloot, terwijl Yara van Kerkhof blij was met zilver op de schaatsmijl. Dat tegenover een teleurgestelde Suzanne Schulting bij wie alles mis ging wat er maar mis kon gaan.