Swapfietshaters slaan toe in Utrecht

In de nacht van woensdag op donderdag werd wederom flink huisgehouden in de Utrechtse binnenstad. Tientallen ’leenfietsen’ die aan de Oudegracht geparkeerd stonden zijn zomaar over de reling gegooid. Meerdere rijwielen raakten beschadigd.

Het bedrijf Swapfiets reageert ontzet. „We zijn niet te spreken over de manier waarop deze mensen met onze fietsen omgaan”, laat woordvoerster Francesca Kirby-Petruccio weten.

Flauwe studentengrappen of een gerichte haat-acties? Niemand weet het. Utrechters zijn het op donderdagmorgen echter over één ding eens: de vandaal of vandalen die in de nachtelijke uren meerdere fietsen over het hekwerk van de Oudegracht smeet, had het doelbewust gemunt op de Swapfiets. Alle tweewielers die aan hun kettingslot bungelen, hebben immers een blauwe band. En laat dat nou net hét handelsmerk van de populaire studentenfiets zijn.

Op verschillende pklekken waren Swapfietsen het doelwit.

De Swapfiets is niet meer weg te denken uit de gemiddelde Nederlandse studentenstad. Wat vijf jaar geleden begon als kleine onderneming van een groepje Delftse studenten is uitgegroeid tot een waar imperium met ruim 175.000 klanten in Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Swap-gebruikers betalen een maandelijks bedrag voor ’een altijd werkende’ fiets. Als deze kapot gaat, komen zogenoemde ’Swappers’ vrijwel direct een nieuwe brengen.

Het bedrijf wil niet delen hoeveel Utrechters een Swapfiets hebben, maar wie een kijkje in de gemiddelde fietsenstalling neemt, ziet dat bijna de helft van de voorbanden inmiddels blauw kleurt.

Toch klinken er hier en daar ook geërgerde geluiden. Stadsbewoners vinden dat ’hun stadsie’ verandert in een eenheidsworst met al die identieke fietsen. Andere Utrechters klagen over Swapfietsen die wel erg lang voor de supermarkt geparkeerd staan.

Of de irritatie heeft geleid tot de acties, zoals die van gisteren, blijft echter gissen. „We hebben nooit eerder berichten van vandalisme speciaal gericht op Swapfietsen ontvangen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht.

Swapfiets sluit zich hierbij aan. „Het is ons niet bekend of vernieling bij Swapfietsen vaker voorkomt dan bij gewone fietsen. In het geval van vandalisme doen wij altijd aangifte”, aldus Kirby-Petruccio.

Het bedrijf heeft de rijwielen langs de Oudegracht gisterenmiddag/vanmiddag weer netjes teruggezet. „Wij adviseren gebruikers om hun fiets altijd dubbel op slot te zetten en vast te maken.”

In andere steden blijken vandalen zich ook uitsluitend te richten op de Swapfiets. Zo werden afgelopen zomer de leenfietsen in Wageningen constant op hun kop gezet.