In de voetsporen van Max

Jayden Thien (links) en Kas de Kreek zijn op de goede weg. „We begonnen met 400 deelnemers en nu zijn er nog maar acht over. Zaterdag reden wij de finale!” Ⓒ De Telegraaf

Lelystad - Ze dromen ervan. Om net als hun grote idool Max Verstappen ooit in de Formule 1 te rijden en wedstrijden te winnen op de grote circuits. Maar de meisjes en jongens weten allemaal dat die ultieme wens maar voor weinigen is weggelegd en eigenlijk onhaalbaar is.