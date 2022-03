Peperdure Ferrari gaat deels in vlammen op

Binnenland

Dode en twee gewonden bij woningbrand Tilburg

Bij een woningbrand in Tilburg is dinsdagochtend iemand om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook raakten er twee mensen gewond. Van de gewonden is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer hoefde alleen in de ambulance te worden nag...