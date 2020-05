Iraanse benzine voor Venezuela

Venezuela kampt ondanks haar oliereserves met brandstoftekorten en daarom springt Iran nu bij. Ⓒ Foto REUTERS

TEHERAN - Iran tart de Verenigde Staten door, ondanks sancties, benzine te leveren aan Venezuela. De eerste van in totaal vijf tankers meerde maandag aan in een haven van het Zuid-Amerikaanse land, dat eveneens doelwit is van Amerikaanse sancties. Een riskante operatie, maar wel eentje die Iran voet aan de grond geeft in de achtertuin van de Verenigde Staten.