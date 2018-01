Grote brand in Velsen-Noord

De brandweer waarschuwt omwonenden ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen huizen ontruimd. Wel wordt een aantal bewoners van huizen binnen het afgezette gebied, die hun huis hadden verlaten om naar de brand te kijken, tijdelijk elders opgevangen.

Sinds oktober is een bedrijf in het gebouw bezig met het saneren van asbest. De brandweer is aan het bekijken of de asbest die nog niet verwijderd is mogelijk schadelijk is. Het blussen van de brand gaat volgens de veiligheidsregio nog wel enige tijd duren.