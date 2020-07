Live | Uitspraak in zaak aanranding marinebasis Den Helder

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live verslag onderaan dit bericht.

Het slachtoffer was een jonge matroos die net was overgestapt naar de onderzeeboot ’Dolfijn’. De man werd naar eigen zeggen het doelwit van pesterijen. Op 17 mei 2018 werd de man in de kantine op het marineterrein door twee mannen op de grond gedrukt, waarna een derde zijn broek liet zakken en met zijn geslachtsdeel tegen het lichaam van de matroos sloeg. Ook maakte de verdachte ’seksbewegingen’.

’Onderbroekenlol’

De verdachten, Raymond van de P., Jozef M. en Nicky G. zijn sinds mei 2018 geschorst, maar formeel nog wel in militaire dienst. Waar het slachtoffer aangifte deed van ontucht, spreken de verdachten van een lolletje, onderbroekenlol, en een lacherige sfeer. Het hoort er volgens hen allemaal bij in de macho mannenwereld in Den Helder.

Angstcultuur

De officier van justitie hekelde de proceshouding van het trio en rekent hen zwaar aan dat ze hebben bijgedragen aan een angstcultuur. „Als de bemanning zichzelf beschouwt als familie, moet je elkaar blindelings vertrouwen en de zwakste beschermen. Die veiligheid is hier niet geboden aan hun nieuwste en jongste lid. Drie personen tegen een jongere matroos. Ik kijk maar even rond, want ik vind het echt helden”, klonk het cynisch.