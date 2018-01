Hotels Trump overspoeld met ’shithole’-recensies

Trumps International Hotel in Washington krijgt de wind van voren en volgens veel reviewers is het luxueuze hotel dan ook niet meer waard dan één ster. „ Ik zou nog liever een maand in een ruimte zitten op water en brood, dan dat ik ook maar één minuut in dit shithole moet verblijven”, zo luidt een van de commentaren.

„Alles wat ik kan zeggen is, wat een shithole”, zegt een ander. En over het restaurant. „Eten: gelukkig schonken ze drank.”

Poep-projectie

Buiten de hopen ellende die de hotels op de beoordelingssite over zich heen krijgen, krijgt het hotelgebouw in Washington een geheel nieuwe uitstraling. Een creatieve geest heeft het woord shithole op de gevel van het 5-sterren hotel geprojecteerd. Daarbij worden de woorden rijkelijk geïllustreerd met poep-emoticons.

Hart onder de riem voor Haïti

Ook over Trump Tower in New York zijn de commentaren niet mals. „Its a shithole. A real bigly shithole”, schrijft Dreina B. uit Seattle. „Ik heb betere torens gezien in Haïti”, zo valt iemand de Haïtiaanen bij. „Ik zou hier weggaan. Op naar Haïti”, zegt een ander.

Trump zou hebben gezegd dat hij niet zit te wachten op immigranten uit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij noemde de shithole-uitspraak ’enorm beledigend’.

De Amerikaanse president ontkent overigens dat hij Afrika en Haïti heeft aangeduid als ’shitholes’ (achterlijke landen) in een bespreking over immigratie in het Witte Huis.

De Democratische senator Dick Durbin, die bij het overleg aanwezig was, is een andere mening toegedaan. Volgens hem gebruikt Trump wel degelijk „walgelijke, vulgaire taal”, inclusief het woord ’shithole’.

