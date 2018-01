Vrouwen op topposities: Zo doen we dat

Vreneli Stadelmaier (55) studeerde bedrijfskunde en richtte het bedrijf SheConsult op, dat loopbaancoaching aan hoogopgeleide vrouwen aanbiedt. Daarnaast schreef ze voor alle werkende vrouwen het boek ‘F*ck die Onzekerheid’, en voor dit alles won ze de Joke Smit-prijs.

“Als een man mij vertelt dat hij een kind krijgt is het eerste dat ik vraag: 'Blijf je werken, als de baby er straks is?'. Bedenk maar wat voor gezicht hij dan trekt.”

"Het is eigenlijk heel raar: als je naar de beroepsbevolking kijkt zie je dat mannen en vrouwen even goed zijn opgeleid. Maar vervolgens zie je dat vrouwen op belangrijke topposities totaal niet mee doen. Dat is niet alleen heel jammer, maar ook heel zorgwekkend."

Maar hoe komt het dan dat er op de werkvloer beduidend meer mannen te zien zijn? Dat ligt volgens Stadelmeier aan de ‘mannelijke spelregels’. En de oplossing? Daarover vertelt Vreneli meer op VROUW.nl: ’Die is simpel.’