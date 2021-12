Experts blijven verdeeld over zwaarte omicron: ’Laten we hopen dat het inderdaad meevalt’

Buitenland

Italiaanse verpleegkundige leegt vaccin in handdoek: opgepakt voor fraude

Een Italiaanse verpleegkundige is opgepakt op verdenking van vaccinatiefraude. Ze spoot niet in iemands arm, maar leegde de spuit in een doek. Op deze manier kregen anti-vaxxers alsnog een coronabewijs. In totaal zijn drie mensen opgepakt, meldt de Italiaanse politie.