Honderden tieners VS breken in en houden groot feest: woning naar de knoppen

De ongenodigde, jonge feestgangers maakten er een grote puinhoop van. De schade aan en in de herenwoning loopt in de duizenden dollars, meldt New York Post. Avocado’s bleken tegen de muur aan te zijn gegooid. De voordeur was opengebroken, de televisie kapotgemaakt. Alles zat onder het bier.

De chaos bij thuiskomst was groot. Ⓒ nyp

De uitnodiging voor het feest op Snapchat. Ⓒ nyp

De eigenaar van de woning, die tegenover Amerikaanse media anoniem wil blijven, wist van niets en werd gebeld door bezorgde buren „dat er kinderen op ons terrein waren, dat er auto’s in de straat waren en dat kinderen over de voorkant van ons hek sprongen.”

De gedupeerde vader van een peuter ging meteen naar huis toe, maar bij aankomst was het al te laat. De laatste feestgangers ’vluchten’ toen snel weg. Hij spreekt van een ’afschuwelijke’ ervaring. „Het is gewoon een ongelooflijke totale schending van iemands privacy.” Waarom precies hun woning werd uitgezocht voor het illegale feest is de familie een raadsel. De man vond kleding van een middelbare school in de buurt wat de vermoedelijke leerlingen achter hadden gelaten. „Het speelgoed van mijn dochter lag verspreid over het hele terrein.”

De politie doet onderzoek naar de zaak en vraagt mensen die meer weten zich te melden. De boze huiseigenaar vreest dat de daders ermee wegkomen. „Als we dit niet tot op de bodem uitzoeken, zullen dit soort acties alleen maar erger worden.”