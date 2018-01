VN-chef biedt Colombia hulp voor vluchtelingen

Guterres sprak onder anderen met de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. Guterres herhaalde zijn aanbod aan Venezuela om humanitaire hulp te sturen, maar de Venezolaanse president Nicolás Maduro weigert dat vooralsnog aan te nemen.

Olie- en delfstofrijk Venezuela verkeert in een diepe crisis door langdurig wanbeleid en door dalende olieprijzen. Het land gaat onder meer gebukt onder honger, hyperinflatie, werkloosheid, gewelddadige criminaliteit en tekorten aan elementaire levensbehoeften. In de afgelopen twee jaren zijn er naar schatting meer dan 500.000 Venezolanen naar het buitenland uitgeweken. Velen steken de grens met Colombia over.