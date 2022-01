Franse ’seriemoordenaar’ voor rechter wegens moord op 8-jarige

GRENOBLE - Een 38-jarige voormalige militair die al tot twintig jaar cel is veroordeeld voor de moord op een korporaal, staat vanaf maandag terecht wegens de ontvoering van en moord op een 8-jarig meisje, Maëlys, in de Franse Alpen. Nordahl Lelandais ontvoerde haar eind november 2017 in de nachtelijke uren van een groot trouwfeest in Le Pont-de-Beauvoisin, vlakbij Chambéry in de Franse Alpen.