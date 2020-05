Belgische Jean gaat gebukt onder pizzaterreur: ’Ik kan er niet meer van slapen’

Negen jaar geleden begon het bizarre verhaal toen er opeens een bezorger voor zijn neus stond, terwijl hij niets besteld had. Een foutje bleek het niet te zijn, want daarna kreeg hij nog meer leveringen, zowel in het weekend als doordeweeks. „Zelfs om 02.00 uur ’s nachts heeft hier wel eens een pizzakoerier gestaan”, zo vertelt Jean aan Het Laatste Nieuws. „Ik kan er gewoon niet meer van slapen. Van elk brommertje dat ik door de straat hoor rijden, word ik zenuwachtig omdat ik bang ben dat er weer een verse lading pizza aankomt.”

In januari 2019 kwamen er zelfs tien bezorgers op een dag, een van hen had maar liefst 14 pizza’s bij zich. „Deze pizzaterreur is niet alleen heel lastig voor mij, maar ook voor de leveranciers, want voor hen kost het telkens geld wanneer ze die pizza’s of kebab weg moeten gooien. Toen hier vorig jaar tien koeriers tegelijk stonden, bedroeg de rekening in totaal meer dan 450 euro.”

Jean heeft nog nooit een pizza aangenomen. „Ik lust wel pizza, maar niet veertien tegelijk. Bovendien haal ik zelf altijd diepvriespizza bij de Aldi.”

De man heeft meerdere malen aangifte gedaan bij de politie, maar die tasten vooralsnog in het duister. „Ik wil nu eindelijk wel eens weten wie dit doet, want ik ben dit zo beu. En diegene is nog niet jarig als ik ontdek wie me dit al negen jaar flikt.”