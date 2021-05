Man uit Duitse grensplaats liet stervende vriendin (30) achter op achterbank van auto: ‘Hij wist dat ze dood zou gaan’

De verdachte Hayri D. (59) is geen onbekende van justitie. De Baesweilenaar is drugsverslaafd en werd meerdere keren voor bezit veroordeeld. Ook werd hij gepakt voor kleinere zaken als rijden zonder rijbewijs en diefstal.

Overdosis

Op 5 november 2019 ging hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) echter gigantisch de fout in. D. logeerde met zijn vriendin bij bekenden in Aken. In het appartement gebruikte een zestal mensen drugs. Onder meer cocaïne, heroïne en voorgeschreven medicatie.

De vriendin van D. werd onwel. Ze sleepte zich de gang in richting voordeur, waar ze in elkaar zakte. Volgens de officier van justitie wist Hayri D. wat er aan de hand was. De verdachte is langdurig verslaafd en probeerde meerdere keren af te kicken. Onder meer in een kliniek. Daarom kon een overdosis niet onopgemerkt aan hem voorbij gaan, denkt het OM.

D. bood echter geen hulp. Hij droeg met een van de andere aanwezigen zijn vriendin naar de auto en legde haar op de achterbank. Daarna reed hij naar het huis van zijn ouders in Baesweiler, waar D. inwoont, en liet de vrouw in de auto achter. „Hij wist dat ze dood zou gaan”, aldus de officier van justitie.

15 jaar cel

In de nacht belde de verdachte enkele keren naar het nummer van zijn vriendin. Pas rond half zeven ’s ochtends ging D. kijken. Zijn vriendin bleek al overleden.

Aanvankelijk werd Hayri D. niet als verdachte gezien. Pas na een autopsie en getuigenverhoren dacht justitie dat de man verantwoordelijk kon zijn voor het overlijden. Op 26 november 2020 werd hij opgepakt. D. is dood door schuld en grove nalatigheid ten laste gelegd.

Justitie verwacht dat zijn proces vier dagen in beslag zal nemen. De inhoudelijke behandeling begint maandag. Maximaal hangt de verdachte 15 jaar celstraf boven het hoofd.