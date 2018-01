Heftige verkeersruzies Gouda en Sas van Gent

In de Zeeuwse plaats gingen meerdere mensen met elkaar op de vuist nadat zaterdagmiddag op de Westkade de inzittenden van twee auto’s ruzie met elkaar kregen. Ze stapten uit en over en weer vielen rake klappen. Een 41-jarige man uit Sluiskil liep een steekwond op. Hij is door familie naar het ziekenhuis gebracht.

In de nacht van zaterdag op zondag botsten rond vier uur twee voertuigen op elkaar ter hoogte van Klein Amerika in Gouda. Getuigen belden de politie toen daarna op de Kattensingel een ruzie tussen de bestuurders ontstond en een van hen een vuurwapen leek te trekken. De verklaringen van de betrokkenen over wat er is voorgevallen lopen uiteen, maar de dreigende bestuurder (een 23-jarige man uit Stolwijk) en zijn bijrijder (een 23-jarige man uit Gouda) zijn aangehouden. Onder de bestuurdersstoel van hun auto vonden agenten een op een vuurwapen gelijkend voorwerp.