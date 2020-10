Blok: beeldvorming rond FvD-bijeenkomst Amerikaanse ambassade onwenselijk

Die boodschap heeft hij overgebracht aan de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, schrijft Blok maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet beloofde eerder om opheldering te vragen bij de Amerikanen over de FvD-bijeenkomst na een publicatie van De Groene Amsterdammer. Daarin werd geïmpliceerd dat het om een fondsenwervingevenement zou gaan, omdat er naast partijprominenten ook mogelijke geldschieters aanwezig zouden zijn geweest.

’Inmenging in politiek’

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma betichte de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra daarop van inmenging in de Nederlandse politiek. Volgens Sjoerdsma is er tijdens de bijeenkomst mogelijk sprake geweest van een schending van het Verdrag van Wenen, waarin de regels voor diplomatieke banden zijn vastgesteld. FvD-leider Thierry Baudet deed de ophef eerder af als ’flauwekul’ en een ’complotverhaal’.

De Amerikaanse ambassade zegt dat er tijdens de bijeenkomst ’niet is gesproken over campagnefinanciering en fondsenwerving en dat er geen financiële toezeggingen gedaan zijn door deelnemers aan de bijeenkomst’, aldus Blok. Het contact dat door de ambassade wordt gezocht met Nederlandse politieke partijen past volgens de bewindsman in de lijn van het werk van een ambassadeur en is niet in strijd met het Verdrag van Wenen. „Nederland verwacht dat Nederlandse diplomaten eenzelfde vrijheid gegeven wordt in andere landen,” schrijft Blok. De ambassade heeft het ministerie daarnaast laten weten dat partijen zelf gaan over het uitnodigingsbeleid bij dergelijke bijeenkomsten.