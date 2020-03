’Verboden? Ik weet van niks’

Nederlanders gooien nog snel de tank vol over de grens bij België, maar niet zonder risico van een boete. Ⓒ De Telegraaf

Goirle - Ondanks het risico op een fikse boete van wel 4000 euro wipten tal van Nederlandse automobilisten zaterdagmiddag toch nog even over de grens om in België te tanken. „Misschien is het voorlopig wel mijn laatste kans om hier voordelig te tanken.”