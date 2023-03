Ex van voetballer Bryan Roy aangehouden voor ontvoering jongen (15) in De Pijp

Stephanie G. uit Amsterdam die zichzelf online presenteert als actrice, fotomodel, vlogger en tv-host, werd woensdagochtend samen met twee andere vrouwen en een man door de politie gearresteerd. Het viertal wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van de 15-jarige jongen die op dinsdagochtend 10 januari in de Tweede Jan Steenstraat in een witte bestelbus werd gesleurd.

De gealarmeerde politie wist na een achtervolging het busje op de A27 ter hoogte van Groenekan aan de kant van de weg te zetten. In de wagen vonden politiemensen drie kwartier na de ontvoering de jongen die was vastgebonden, maar verder ongedeerd was. Voor de bevrijdingsactie moest de bus omsingeld worden en waarschuwingsschoten worden gelost. Drie personen die in het voertuig aanwezig waren werden toen aangehouden. Het ging om drie mannen, een 35-jarige Amsterdammer, een 36-jarige man uit Weesp en een 29-jarige man uit Almere.

Vorige week toonde de Amsterdamse politie in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden van meer mensen die bij de ontvoering betrokken zouden zijn geweest. Het ging om een vrouw met donker haar en twee mannen. De vrouw die op beeld te zien was, zou volgens politiebronnen Stephanie G. zijn. De politie vermoedde dat de vrouw de omgeving in de gaten hield voorafgaand aan de ontvoering.

Sociale media

G. heeft volgens haar LinkedIn-pagina een eigen bedrijf waarin zij zich aanbiedt als social media manager. Ook had ze een eigen YouTube-kanaal waarin ze onder meer vlogde over een botox-behandeling in een kliniek.

De andere vrouwen die woensdagochtend zijn gearresteerd zijn 28 en 32 jaar en komen uit Amstelveen. Ook werd een 41-jarige Amsterdammer aangehouden. De politie sluit niet dat er nog meer arrestaties worden verricht.

De politie wil nog niets zeggen over de precieze verdenkingen tegen het nu gearresteerde viertal. Vorige week meldde De Telegraaf dat de ontvoering van de tiener mogelijk het gevolg is van een diefstal van een groot geldbedrag bij een vrouw thuis. Politiebronnen stelden destijds dat dat een van de scenario’s was die worden onderzocht.