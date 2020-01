Nederlander (25) zwaargewond bij slee-ongeluk Oostenrijk

Dat bevestigt een woordvoerder van Bergrettung Sölden aan De Telegraaf. De Nederlander ging als laatste in zijn groep naar beneden op de officiële rodelbaan van de Sölden-bergbanen. „Het is nog onbekend hoe het heeft kunnen gebeuren, maar op een recht stuk is de man van de baan geraakt en vier meter naar beneden gevallen”, vertelt de zegsman van Bergrettung Sölden.

Hoofd tegen boom

„Hij is een kleine vier meter naar beneden gevallen met zijn rug op een steen en met zijn hoofd tegen een boom terechtgekomen.” De woordvoerder benadrukt dat de Nederlandse man niet onder invloed van alcohol was.

De man is, met een noodhelikopter, naar het ziekenhuis van Zams gebracht. De behandelend arts heeft tegen Kronen Zeitung gezegd dat de Nederlander mogelijk intern letsel heeft opgelopen. Daar kan de reddingsdienst zelf niets over zeggen.

Het is de tweede keer in een week dat het met Nederlanders misgaat bij het rodelen. Donderdag raakte al een 64-jarige Nederlandse man zwaargewond tijdens het sleeën. Het is onduidelijk hoe hij er aan toe is.

