Burgemeesters doen greep naar de macht

Deze bezoekers van de Amsterdamse Kalverstraat doen wat iedereen vanaf woensdag op drukbezochte plekken in de hoofdstad moet doen: een mondkapje dragen. Ⓒ RICHARD MOUW

Amsterdam - Vanaf vandaag moeten de mondkapjes op in bepaalde delen van Amsterdam en Rotterdam. Het is een uithangbord van de toegenomen macht van burgemeesters en veiligheidsregio’s. Alleen kan je je afvragen hoe democratisch dit proces is.