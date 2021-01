Trump zegt zich geen zorgen te maken over 25e amendement: ’Totaal geen risico’

Het 25e amendement voorziet erin dat de vicepresident de taken van de president overneemt als die niet meer in staat is om de taken die bij het ambt horen uit te voeren. De Democraten dienden maandag een resolutie hiertoe in. Later dinsdag zal het Huis van Afgevaardigden naar verwachting hierover stemmen.

„Het 25e amendement is voor mij totaal geen risico”, zei Trump toen hij in Texas sprak bij een deel van de zuidelijke grensmuur, een symbool van het strenge migratiebeleid dat hij tijdens zijn vier jaar durende ambtstermijn heeft gevoerd.

In Alamo presenteerde Trump de grensmuur als een groot succesverhaal. „Ik heb me aan mijn beloftes gehouden”, aldus Trump. „In gebieden waar de muur is gebouwd, is het aantal illegale grensoverschrijdingen snel gedaald.” Zijn regering heeft volgens hem een einde gemaakt aan de „immigratiechaos” en de soevereiniteit van de Verenigde Staten hersteld.

„De toekomstige regering moet er niet eens aan denken om de muur weer af te breken”, waarschuwde hij. De opvolger van Trump, de aankomende democratische Amerikaanse president Joe Biden, wordt op 20 januari beëdigd.

De bouw van de muur aan de grens met Mexico was een van de centrale beloftes van Trump voor zijn verkiezing tot president. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid had begin januari gezegd dat de grensfaciliteiten over een lengte van 720 kilometer klaar waren. Voor het grootste deel echter vervangt de grensmuur van Trump alleen de reeds bestaande en verouderde grensfaciliteiten.