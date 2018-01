Zuurstofmasker katjes na brand

De brand woedde aan de Jan van der Heijdenstraat. Volgens ooggetuigen lagen de beestjes op de grond. De brandweer zag ze tijdens inspectie, zo vertelt een woordvoerder. „Ze hadden veel te veel rook ingeademd.”

Nadat de dieren uit het pand waren gehaald, hielpen buurtbewoners de brandweer. „Ze brachten kooitjes en water om te drinken. Het is een beetje een volksbuurtje, mensen helpen elkaar”, vertelt de ooggetuige. „Iedereen schoot te hulp.”

Er is behoorlijke schade aan het pand door de brand. Op foto’s is te zien hoe de huiskamer zwartgeblakerd is.