Moeder (21) door kleuter doodgeschoten tijdens Zoom-gesprek

Hoe de kleuter aan het onbeveiligde, geladen wapen kwam is nog niet bekend.

De vrouw was voor werk in een Zoom-gesprek. Volgens het politierapport belde een werkrelatie de politie nadat de vrouw achterover viel. Kort ervoor was er een peuter in beeld verschenen en had men via het videogesprek een geluid gehoord in de woning.

Volgens WESH News is het slachtoffer de moeder van de kleuter. Het vuurwapen zou van de vader van het kind zijn.

In de woning zouden beide kinderen van Lynn aanwezig zijn geweest. Beiden zijn ongedeerd gebleven.

De zaak is in onderzoek. Er is vooralsnog geen aanklacht ingediend.