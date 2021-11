Arrestaties na persconferentie coronaregels: agenten met vuurwerk bekogeld

Premium Binnenland

Verdachte van Haagse ijskastmoord wordt in India geen strobreed in de weg gelegd

De man die volgens justitie in mei 2019 zijn eigen vrouw wurgde en het zwaar verminkte lichaam in een ijskast in hun woning in Den Haag verstopte, is opgespoord. Het Openbaar Ministerie Den Haag weet exact waar de 42-jarige Avadhootkumar S. zich bevindt.