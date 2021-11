Dertien arrestaties na coronapersconferentie: agenten met vuurwerk bekogeld

Ⓒ ANP / Remco Koers

DEN HAAG - De politie in Den Haag heeft dinsdagavond dertien personen aangehouden bij een demonstratie bij het ministerie van Justitie in Den Haag. In dat gebouw aan de Turfmarkt hielden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een coronapersconferentie. De demonstranten zijn aangehouden voor belediging en het gooien van stenen en vuurwerk naar agenten.