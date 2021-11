VVD wil statushouders sneller aan woning helpen

Er is een enorm tekort aan woningen. In de begrotingsbehandeling komt de VVD vooral op voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, terwijl ook starters nauwelijks aan een huis komen. In asielzoekerscentra zitten momenteel zo’n 11.000 zogeheten statushouders, terwijl zij eigenlijk de opvang al hadden moeten verlaten.

Statushouders snel uitstromen en integreren

Koerhuis denkt dat zij met zijn voorstel vooral geholpen zijn. „Er zitten immers 11.000 statushouders vast in azc’s, waardoor nu op veel plekken in ons land noodopvang geopend wordt. Deze mensen moeten snel kunnen uitstromen naar tijdelijke sobere huisvesting en beginnen met integreren.” Het geld was al uitgetrokken om de woningmarkt uit het slop te trekken, maar de VVD wil de investering eerder inzetten.

De Tweede Kamer debatteert maandag over woningbouw en het enorme tekort op de woningmarkt. Partijen van links tot rechts kraken het beleid van de afgelopen jaren. Demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft de woningmarkt onvoldoende uit het slop kunnen trekken, vinden kritische Kamerleden.

PVV-Kamerlid Kops laakt vooral de voorrang die volgens hem wordt verstrekt aan asielzoekers op de woningmarkt. De PVV’er wil dat zogenoemde statushouders – asielzoekers met verblijfsvergunning – in gemeenten niet langer voorrang krijgen in gemeenten. „Het wordt allemaal veroorzaakt door voorrang aan asielzoekers, daardoor moeten Nederlanders nog langer op de wachtlijst staan. Die discriminatie van Nederlanders op de woningmarkt moet stoppen.”

VVD’er Koerhuis wil naast flexwoningen voor de korte termijn, vooral meer locaties aanwijzen en bouwen. „We moeten een miljoen woningen bouwen de komende tien jaar, dat moeten binnen de steden maar ook daarbuiten.”

PvdA en GL kondigen al aan de begroting in de huidige vorm niet te kunnen steunen, omdat er volgens hen onvoldoende wordt gedaan aan problemen op de woningmarkt. Het linkse blok wil dat de verhuurderheffing verdwijnt, dat huisjesmelkers strenger moeten worden bestraft en dat er meer werk wordt gemaakt van volkshuisvesting. „Er wordt nu onvoldoende gedaan aan de woningnood en betaalbaar wonen”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer. Ook SP-Kamerlid Beckerman kraakt het beleid. „Huurder moeten meer zeggenschap en rechten krijgen.”

D66-Kamerlid Boulakjar probeerde D66-minister nog enigszins uit de wind te houden, maar moest ook bekennen dat er meer moet gebeuren. „We moeten constateren dat we er nog lang niet zijn, met een tekort van 280.000 huizen.”