Fotografe doet photoshop: ’Dit is geen grap!’

„We betaalden een fotograaf, die claimt professional te zijn, zo’n 250 dollar voor een fotoshoot”, schrijven Pam en Dave Zaring op Facebook. „Bekijk alsjeblieft wat ze ons heeft aangeleverd...”

Op de foto’s is te zien hoe de fotobewerking volledig is misgegaan. „Ze vertelde dat de schaduwen slecht eruit zagen op die mooie, zonnige dag. En dat haar professor niets over beeldbewerking heeft uitgelegd. Ik heb serieus in JAREN niet zo hard gelachen!”

Ⓒ Pam en Dave Zaring / Facebook

„Je kunt dit gewoon niet bedenken”, besluiten Pam en Dave, wiens honden er op de foto’s wel genadig vanaf zijn gekomen. Het Facebook-bericht is inmiddels 300.000 keer gedeeld. „Nogmaals: dit is géén grap.”