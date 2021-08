Olifantje geboren in Ouwehands Dierenpark

Duna is bevrucht door de Duitse olifantenbul Tusker, die in 2019 speciaal naar Ouwehands kwam om voor nageslacht te zorgen. Dat lukte in november 2019. Het is volgens de dierentuin belangrijk dat er kalveren worden geboren, want Afrikaanse olifanten zijn in het wild bedreigd. Er wordt veel op ze gejaagd vanwege de ivoren slagtanden en omdat ze gewassen plattrappen. Ouwehands doet mee aan een internationaal fokprogramma en werkt samen met Big Life Foundation, dat leefgebieden van olifanten beschermt.

Moeder en kalf zijn maandag al buiten. Hun binnenverblijf is vanwege de nodige rust de komende dagen voor bezoekers gesloten.