Hoekstra komt met vaderlijk advies: negeer slecht nieuws 0,0%

„Ik zou zeggen: laat dat geld op de spaarrekening staan”, reageert Hoekstra op de renteverlaging naar 0,0 procent van ABN Amro. „Tuurlijk willen we allemaal hoge rendementen maken. Maar het staat daar veilig. En zelfs als je maar een klein beetje of geen rente krijgt, is dat verstandiger dan het in een oude sok stoppen.”

Hoekstra gaat niet ingrijpen nu spaarders helemaal geen rente meer krijgen. „De grens is voor mij negatieve spaarrente. Dat vind ik echt onverstandig, want ik vind het heel erg belangrijk dat alle Nederlanders in veiligheid en vol vertrouwen geld op de spaarrekening kunnen neerzetten.”

De minister heeft er vertrouwen in dat banken geen negatieve rente aan gewone spaarders gaat rekenen en wil daarom nog niet een verbod opleggen. „Dat kan wel, maar er kleven allerlei nadelen aan. Maar als banken toch wel en masse zouden overgaan op negatieve rente, dan zal ik beraden of ingrijpen toch niet nodig is.”

’Geen rijen bij de bank’

Bang voor een bankrun is de minister niet: „Nee, eerlijk gezegd niet, omdat Nederlanders gelukkig veel vertrouwen hebben in hun eigen bank en de ervaring hebben dat geld daar veilig staat. Het grote belang is om dat ook zo te houden.”