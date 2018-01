Rutte eist geen excuses meer van Turkije

De betrekkingen tussen Nederland en Turkije zijn ijzig sinds Den Haag en Ankara in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen keihard met elkaar in aanvaring kwamen. Nederland weigerde Turkse ministers de toegang. Erdogan noemde Nederlanders nazi’s en fascisten. Sindsdien hebben beide landen geen ambassadeur meer in elkaars residentie. Nederland eiste excuses van Turkije, en Turkije op haar beurt van Nederland.

Ook de verontrustende manier waarop Turkije met de mensenrechten omspringt, is niet per se een belemmering voor het herstellen van de diplomatieke betrekkingen, zei Rutte in televisieprogramma Buitenhof. Daar wordt nu ’achter de schermen aan gewerkt’.

De laatste tijd valt de milde toon van Erdogan op. Nederlanders zijn geen ’nazi’s en fascisten’ meer, maar onze regeringsleiders zijn juist ’oude vrienden’.