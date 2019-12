Strafzaak beroving hoogbejaarde broers noodgedwongen uitgesteld

Niemand mocht er in of uit. Ook verdachte Arjan van K. niet.

De rechtbank had geen keus dan de inhoudelijke behandeling van de zaak uitstellen, omdat de zaken van Arjan van K. en Michael G. zodanig met elkaar zijn verknoopt, dat het niet wenselijk is om ze los van elkaar te behandelen.

Gevangenis hermetisch afgeslotem

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen is de gevangenis hermetisch afgesloten in verband met een vermoeden van het binnensmokkelen van contrabande. Gisteren was zoiets ook al aan de orde in de gevangenis in Grave, waar verdachte Michael G. zit.

De 30-jarige Arjan van K. en de 49-jarige Michael G. zouden in januari van dit jaar in Heeten de broers Frans (73) en Hein (87) hebben overvallen en beroofd. Ze werden onder bedreiging met een vuurwapen opgesloten in een kamer, terwijl de verdachten het huis doorzochten. De buit: 1400 euro, pakjes shag en een pepermuntblikje met oude centen.

De broers werden pas 11 uur later bevrijd toen hun zus langskwam. Ze raakten lichtgewond bij de beroving.

Frustratie bij familie

Het staat nu al vast dat de strafzaak dit jaar niet meer kan worden behandeld. Het is de tweede keer dat de inhoudelijke behandeling moest worden uitgesteld. Eerder gebeurde dat tot frustratie van de slachtoffers en de familie ook al in september.