ANWB waarschuwt vakantiegangers die in één ruk doorrijden: ’Gevaar schuilt in de nacht’

Door Gijsbert Termaat

De familie Van Dieren maakt bij Hazeldonk van de nood een deugd: even de auto opladen én een rustmomentje pakken. Daarbij wordt uiteraard de inwendige mens niet vergeten. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Het lijkt een simpele oplossing: ’s nachts rijden naar je vakantiebestemming in het zuiden om zo files en de bloedhitte in de auto overdag te vermijden. Maar er sluimert een groot gevaar, en dat is slaapgebrek achter het stuur dat desastreuze gevolgen kan hebben en tot ernstige ongelukken kan leiden. ,,We waarschuwen al tientallen jaren dat niet te doen. De slaap gaat je hoe dan ook overvallen.”