Oorlog in Oekraïne Donderdag 26 mei LIVE | Scholz: ’Ik ben ervan overtuigd dat Poetin niet zal winnen’

Kopieer naar clipboard

Bondskanselier Olaf Scholz Ⓒ ANP

Zo’n drie maanden wordt er nu gevochten in Oekraïne; een periode waarin grote delen van het buurland van Rusland aan puin zijn geschoten en miljoenen Oekraïners huis en haard verlieten om een veilig heenkomen te zoeken. De strijd om het oosten van Oekraïne is in volle gang. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.