’Wat is er aan de hand met de linkse mens?’

V.l.n.r. Richard Otto, Ahmed Aarad, Astrid Oosenbrug en Peter Vlemmix van Backme: „Belangrijk om kritisch te blijven”. Ⓒ Rene Bouwman

In gepolariseerde tijden, waarin afwijkende opinies al snel worden verketterd, is het voor mediamakers vaak lastig een geschikt podium te vinden. Een nieuw initiatief wil iedere schrijver, filmmaker, kunstenaar en commentator op zoek naar een publiek de ruimte geven. Ongecensureerd. „Van links tot rechts, de wet is de grens.”