Minister Dekker niet van plan in te grijpen bij laptopverbod voor advocaten EBI

In een gepeperde brief aan de directie van de EBI uitte advocaat Sander Janssen deze week zijn ongenoegen over het besluit dat advocaten geen gegevensdragers meer mogen gebruiken.

De brief van Janssen is een antwoord op een brief vanuit de EBI aan de advocaten met cliënten in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland. In de brief stond dat het naar binnen brengen van laptops of usb-sticks niet meer mag om ’veiligheidsredenen’.

,,Het is een besluit van de directie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, die daartoe bevoegd is. Om veiligheidsredenen heeft de directie besloten dat het niet verantwoord is om in de EBI, waar het hoogste beveiligingsregime geldt, toe te staan om laptops en tablets mee te nemen. Advocaten kunnen nog steeds gewoon bezoeken en bellen met hun cliënt. Gedetineerden kunnen zelf over een speciale laptop beschikken om het digitale dossier te lezen”, zo luidt de reactie van demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming aan De Telegraaf.

Aanhouding advocaat Taghi

Het besluit van de directie van de EBI volgde kort na de aanhouding van advocaat Youssef Taghi die volgens justitie fungeerde als doorgeefluik van gedetineerde Ridouan Taghi. Youssef zit nog steeds vast. Hij besprak volgens het Openbaar Ministerie een gewelddadige uitbraakpoging en drugshandel met zijn neef Taghi.

Advocaat Sander Janssen zegt dat dit besluit ertoe kan leiden dat rechtszaken worden uitgesteld. Ⓒ ANP/HH

„Behalve ’veiligheid’ staat in de brief vanuit de EBI geen enkele toelichting van dit besluit. Heeft iemand in de EBI opnames gemaakt? Is er iets gesmokkeld? Ons werk wordt vrijwel onuitvoerbaar als we geen laptop meer mee mogen nemen”, zegt Janssen, die drie cliënten heeft in de EBI: naast de ’Mocro-maffia’ kopstukken Omar L. en Benaouf A. is dat Willem Holleeder.

„Ik heb voor het hoger beroep van Omar L. een aanvulling van 60.000 pagina’s op het strafdossier gekregen. Ik moet die stukken met mijn cliënt bespreken. Hoe ziet Vught dat voor zich? Dat ik alles uitprint en onder de arm meeneem? Dat kan echt niet. Dit besluit kan ervoor zorgen dat rechtszaken worden uitgesteld”, zegt Janssen.

Hij gaat er vanuit dat minister Dekker van Rechtsbescherming verantwoordelijk is voor het besluit. „Het is de zoveelste Pavlov-reactie vanuit Den Haag. Dit soort ondoordachte maatregelen vormen geen oplossing voor problemen en gaan ironisch genoeg altijd ten koste van de rechtsbescherming die deze minister juist geacht wordt te versterken.”

Digitale tijdperk

Zijn collega Leon van Kleef staat Rico ’De Chileen’ R. en Khalid J. uit de EBI bij. Ook Van Kleef snapt niets van het besluit. „Kom op zeg. We leven in het digitale tijdperk. We kunnen toch niet alleen met papier naar binnen? Een deel van een strafzaak kan ik thuis voorbereiden, maar een aanzienlijk deel van de verdediging komt voort uit brainstormen met mijn cliënt. Dan moet je wel alle stukken kunnen inzien. Ik krijg bijvoorbeeld een usb-stick van het OM met 70.000 bestanden. Dat moet je dan toch ook echt als usb-stick mee nemen naar de EBI. Een printje maken is onmogelijk.”

Van Kleef hekelt het feit dat advocaten niet in beklag kunnen gaan bij de directie van Vught tegen het besluit. „Dat kunnen alleen gedetineerden. We hebben wel ons ongenoegen neergelegd bij de Orde van Advocaten en de Vereniging van Strafrechtadvocaten. Die zijn er inmiddels mee bezig.”