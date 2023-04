Schooldirectrice die moest opstappen door les over David van Michelangelo, bezoekt meesterwerk

De Galleria dell’ Accademia in Firenze, waar David al jaren te bewonderen is, kreeg vrijdag bezoek van Hope Carrasquilla en haar gezin. De Amerikaanse vrouw moest in maart opstappen als directrice van een school in Florida omdat foto’s van het bekende standbeeld van Michelangelo werden getoond aan kinderen van elf en twaalf jaar oud tijdens een les over de renaissance. „Pornografie”, aldus de woeste ouders.

Ⓒ ANP / Galleria dell'Accademia

Cecilie Hollberg, directrice van het Galleria dell’ Accademia, had daarop de bezorgde ouders en hun kinderen uitgenodigd om het beroemde standbeeld te komen bezoeken. Uiteindelijk ging enkel Carrasquilla met plezier in op die uitnodiging. Ook voor haar was het de eerste keer dat ze het meesterwerk in het echt zag.

Zij was onder de indruk van het standbeeld én zijn omgeving. „Wat nog het meest indruk maakt op mij, is dat deze hele galerij voor hem gebouwd is”, vertelde ze aan de BBC. Carrasquilla heeft geen problemen met de naaktheid van David. „Er is niets verkeerd met het tonen van het menselijke lichaam. Michelangelo zou hem onrecht hebben aangedaan door hem op een andere manier neer te zetten. Ik vind het prachtig.”

Tijdens haar bezoek aan Florence kreeg Carrasquilla tevens een onderscheiding van de burgemeester van Florence. Hij benadrukte het belang van de kunsten en de erfenis van de renaissance. Ook de directeur van de Galleria dell’ Accademia, waar de David te bewonderen is, was niet te spreken over de actie van de Amerikaanse ouders.