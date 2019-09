Nederlands stel komt om op Duitse snelweg

Dat melden Duitse media. Het ongeval gebeurde rond 1.00 uur op snelweg 31 bij Dorsten (Essen). De vrouw (51) was op slag dood, de man (61) raakte zwaargewond en overleed even later op de plek van het ongeluk.

Een 47-jarige automobiliste merkte de op de motor die op de weg lag te laat op en kon de 51-jarige vrouw uit Nederland die gewond op het wegdek lag niet meer ontwijken. De Mercedes van vrouw kwam op de vluchtstrook tot stilstand. Een achteropkomende Hyundai raakte zwaar beschadigd door rondvliegende onderdelen van de zowel de motor als de auto. De 47-jarige bestuurder van de Hyundai en vijf bijrijders raakten daardoor lichtgewond.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Onderzoek moet uitwijzen wie de motor bestuurde.