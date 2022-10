Britse minister van Binnenlandse Zaken alweer weg, nieuwe tegenslag Liz Truss

Braverman is al de tweede minister van het kabinet van premier Liz Truss binnen een week die dan moet worden vervangen. Vorige week ontsloeg premier Truss haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng.

Truss, die 1,5 maand geleden aantrad, ligt al zwaar onder vuur in haar eigen Conservatieve Partij door haar zwalkend economisch beleid. Media speculeren over haar houdbaarheid als premier.

Een partijgenoot van Truss, parlementariër William Wragg, maakte al openbaar dat hij een brief van wantrouwen heeft ingediend tegen de premier. Een dergelijke brief kan leiden tot een vertrouwensstemming, maar toont vooral de grote onvrede over de nog maar kort regerende regeringsleider.

Als reactie op de kritiek binnen en buiten de partij op haar plannen, offerde Truss vorige week haar rechterhand Kwarteng op als minister van Financiën en stelde Jeremy Hunt aan als zijn opvolger.

Later woensdag volgt in het parlement een stemming over het boren naar aardgas, en de regering liet al weten die als een test van vertrouwen te beschouwen. Truss, de opvolger van Boris Johnson, zou op bezoek gaan bij een Brits bedrijf, maar dat gaat niet door.